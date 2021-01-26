Песков: Крайняя напряженность ситуации в некоторых городах была спровоцирована агрессивными участниками митингов

По мнению Кремля, крайняя напряженность ситуации в некоторых городах была спровоцирована агрессивными участниками митингов в поддержку Алексея Навального. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Действительно были нежелательные моменты, на этот счет уже сделаны выводы и принимаются меры, с тем чтобы они больше не повторялись. Но, в целом, хочу сказать однозначно. Крайняя напряженность ситуации в определенных городах была спровоцирована исключительно агрессивными участниками этих самых акций. Здесь не может быть и не должно быть ни сомнений, ни вопросов ни у кого», — сказал он.

Песков также подчеркнул оправданность предупреждений об опасности участия в несанкционированных митингах. По его словам, насилие на акциях провоцируют «агрессивные, так называемые, «мирные» протестующие, никто иной».