В Роспотребнадзоре говорят о стабилизации ситуации с коронавирусом в стране

За последние сутки в России выявили минимальное количество заразившихся с октября. В Роспотребнадзоре регистрируют снижение общего числа ежедневно выявляемых случаев, сообщила глава ведомства Анна Попова. По ее словам, можно говорить о стабилизации эпидситуации.

Сейчас в стадии продолжающегося роста темпов заражения находится всего три субъекта, на прошлой неделе их было 13. Сейчас же в 60 регионах заболеваемость держится на одном уровне, а в 22 идет на спад. В Роспотребнадзоре фиксирую снижение в первую очередь среди работников здравоохранения и образования, госслужащих и на промышленных предприятиях.

В целом снижается число госпитализаций, отмечает глава Минздрава Михаил Мурашко. По данным министерства, в стране остается чуть менее 30% свободных коек, при это основная масса заболевших — 80% — лечится дома. В 80 регионах коэффициент распространения коронавируса, он показывает, сколько в среднем заражает один заболевший, менее единицы.

За последние сутки в России выявили чуть более 18 тысячи случаев заражения — таких цифр не было с конца октября. В Москве и Санкт-Петербурге, если верить данным оперативного штаба, также снижаются темпы прироста, за эти сутки они оказались на уровне осенних месяцев.

На этой неделе в регионы обещают поставить еще 2 миллиона доз препаратов в рамках массовой вакцинации. Также в правительстве сообщают о скором поступлении в гражданский оборот третьей вакцины.