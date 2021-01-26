ФНС будет контролировать рост цен на социально значимые продукты, выяснила газета «КоммерсантЪ»

Участники рынка полагают, что это подготовка к расширению перечня товаров, на которые устанавливаются предельные цены — сейчас в нем только подсолнечное масло и сахар.

Налоговые органы начали запрашивать у поставщиков и торговых сетей прогноз изменения цен на базовые товары до конца года. Речь идет о мясе, рыбе, молочных продуктах, сахаре, соли, чае, хлебе, крупах, овощах и так далее. Участники рынка рассказали «Коммерсанту», что до этого к ним с подобными вопросами никогда не обращались.

Некоторые из них полагают, что такой опрос проводится в рамках подготовки к расширению списка социально значимых продуктов, цены на которые регулируются государством. Так, например, в конце того года по поручению правительства предельные отпускные цены были установлены на подсолнечное масло и сахар. На прошлой неделе в Минсельхозе отмечали, что механизм могут распространить и на макароны.

Не исключено, что список будет расширяться и дальше. Некоторые из опрошенных экспертов предполагают, что речь идет не о контроле цен на социально значимые продукты, а о создании системы мониторинга. В любом случае поставщики и ритейлеры пока не готовы давать прогнозы на год — кто-то ссылается на коммерческую тайну, другие отмечают, что спрогнозировать динамику цен в принципе проблематично.

Как стало известно накануне, в Счётной палате считают, что Административное ограничение роста цен на базовые продукты несет в себе риски возникновения дефицита.