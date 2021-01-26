В США экс-сотрудницу военно-морской разведки осудили из-за планов передать России секретные документы спецслужб

Жительница Западной Вирджинии Элизабет Ширли получила 11 лет тюрьмы. Её признали виновной в хранении секретных документов Агентства национальной безопасности США, сообщает телеканал Fox.

Их нашли на электронных устройствах фигурантки дела. Суд признал, что доступ к сведениям государственной важности Ширли получила в середине 90-х годов, когда проходила службу в военно-воздушных силах страны.

Позже работала в управлении военно-морской разведки, министерствах обороны и энергетики и агентстве, которое обеспечивает совместную работу Пентагона, АНБ и других ведомств. Документы как считает прокуратура обвиняемая хотела передать российскому правительству.

Позапрошлым летом она уехала в Мексику вместе с шестилетней дочкой, откуда собиралась переселиться в страну, из которой в Штаты её не экстрадируют. С собой у женщины был один из документов под грифом «совершенно секретно». Вскоре Ширли задержали в отеле по запросу властей США. Она признала вину в июле прошлого года, спустя год после задержания.

Приговора в США ждет бывший сотрудник ЦРУ. 67-летнего Александра Юк Чинг Ма обвиняют в передаче секретной информации Китаю.