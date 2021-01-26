Кремль не считает необходимым возбуждение уголовных дел против силовиков, применявших насилие на акции 23 января

Протестующие на митингах в поддержку Навального действовали чрезвычайно агрессивно. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Уровень насилия со стороны участников этих акций был достаточно беспрецедентным. Они вели себя чрезвычайно агрессивно и, конечно, случаи такой агрессии против представителей органов правопорядка было несравнимо больше, чем нежелательны проявлений в том, как действовали полицейские и омоновцы», — сказал он.

Песков также добавил, что по фактам «необоснованной грубости» со стороны силовиков ведутся служебные разбирательства.

«Действительно были печальные моменты, где действительно была необоснованная грубость со стороны представителей органов правопорядка. На это моментально отреагировало и руководство полиции, и руководство ОМОНа, сами сотрудники, которые допустили такие действия. Там и разбирательства служебные ведутся, об этом незамедлительно было сообщено. В этом плане реакция моментальная», — заключил он.

Недопустимо сравнивать возбуждение уголовных дел против протестующих с аналогичными мерами в отношении силовиков, считает Дмитрий Песков.