Адвокат Кобзев: Алексей Навальный в СИЗО «Матросская тишина» находится в полной информационной изоляции

Об этом рассказал в эфире «Эха Москвы» адвокат политика Вадим Кобзев. Кобзев отметил, что накануне адвокаты посещали Алексея Навального в СИЗО.

«Самочувствие у него нормальное. Он находится в полной изоляции, не только физической, но и информационной, о произошедших событиях он практически ничего не знал, видел какой-то сюжет по телевизору, что были какие-то митинги, на которые пришло очень мало людей, больше не знал ничего. Он не слышал крики, когда часть протестующих подошла к «Матросской тишине», — рассказал он.

Кобзев добавил, что из-за коронавируса в СИЗО не пускают посетителей, в том числе семью, но все письма Навальному доставляются.