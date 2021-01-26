В Москве задержан австрийский бизнесмен Оливер Кайзер

Его компания занималась рекультивацией мусорного полигона в подмосковной Балашихе. Генеральному директору австрийской компании «Экоком» Оливеру Кайзеру, по данным агентства РИА Новости, предъявлено обвинение по статье о незаконном предпринимательстве, сопряженном с извлечением дохода в особо крупном размере.

Агентство «Интерфакс» пишет, что следствие оценивает ущерб от действий Кайзера в 9 миллионов рублей. При этом в чем суть обвинений, пока не сообщается, но известно, что отправлять бизнесмена под стражу никто не планирует — следователи просят, чтобы ему назначили запрет определенных действий. Меру пресечения ему изберут в этот четверг.

Компания Кайзера «Экоком» десять лет занимается рекультивацией мусорных полигонов в России, в частности свалки в подмосковной Балашихе. На нее несколько лет назад во время «прямой линии» пожаловались президенту Владимиру Путину, а позже, по его распоряжению, полигон закрыли. Рекультивация обошлась в 4 миллиарда рублей. «Экоком» получила этот контракт без тендера.

По статье о незаконном предпринимательстве Оливеру Кайзеру может грозить до пяти лет лишения свободы. В его компании информацией о задержании бизнесмена пока не располагают.