СЖР потребовал от главы МВД взять под личный контроль проверки по фактам задержаний и избиений журналистов 23 января

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. Глава Союз журналистов России Владимир Соловьев подчеркнул, что это воспрепятствование журналистской деятельности. Корреспонденты выполняли свой профессиональный долг.

У значительной части задержанных был видимый отличительный знак представителя СМИ или жилет с надписью «Пресса».

Тем не менее сотрудники полиции применяли физическое насилие в отношении журналистов — в частности, журналиста «Медузы» Кристины Сафоновой, корреспондента «Новой газеты» Елизаветы Кирпановой и других.

«Мы целый день 23 числа мониторили ситуацию с работой журналистов на митингах, какие препятствия возникают у них во время работы. Мы все фиксировали, собрали в единый документ и вчера я его отправил министру внутренних дел Колокольцеву. Там было несколько случаев физического повреждения, в частности, в Петербурге, корреспондент «Медузы», в Москве корреспондентка «Новой газеты», было нападение протестующих на съемочную группу «Царьграда», было много случаев, когда журналистов, даже имевших жилеты и удостоверения все равно задерживали. Все эти факты были описаны в этом письме, надеюсь, что реакция последует», — сказал Владимир Соловьев.

В субботу 23 января на массовых несогласованных протестах в поддержку Алексея Навального по всей стране были задержаны, по данным портала «ОВД-Инфо», 3770 человек.

Ранее 17 января политика Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он лечился от отравления в России. Позднее он был арестован на 30 суток. ФСИН требует заменить ему условный срок на реальный по делу «Ив Роше».