Юристу ФБК* Владлену Лосю запретили въезд в Россию на 5 лет после депортации

Об этом юрист сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы подъехали к границе, меня завели в будку пограничника. Подполковник из ГУМВД России по Москве зачитал уведомление о том, что я депортирован в связи с тем, что я не покинул Российскую Федерацию до 24.00 24 января. В связи с этим я депортирован и мне запрещен въезд на 5 лет», — сказал он.

Юрист добавил, что не мог покинуть территорию страны в означенный срок, так как находился под арестом в спецприемнике. Арест, по его словам, был назначен в связи с тем, что он якобы не предъявил паспорт сотрудникам полиции.

Ранее сообщалось, что юриста Фонда борьбы с коррупцией Владлена Лося вывезли из Москвы в Белоруссию. Юрист рассказал, что его в течение 10 часов везли с мешком на голове и в наручниках. Владлен Лось является гражданином Белоруссии. Он уточнил, что покинул республику и сейчас находится в безопасном месте.