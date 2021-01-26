После похищения из московского спецприемника юриста ФБК* 10 часов везли в наручниках и с мешком на голове в Белоруссию

Об этом Владлен Лось сам сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«После того как я расписался в получении вещей, которые сдал при помещении в спецприемник, из-за двери соседнего кабинета выбегают пять человек в балаклавах и в штатском, окружают меня и говорят: «Владлен, сейчас тихо, вы поедете с нами». Мне надевают наручники, забирают мой рюкзак и быстро выводят из спецприемника. Там уже стоит микроавтобус, куда меня быстро сажают и пригибают голову. После того, как мы покинули территорию спецприемника, мне сразу надели мешок, приковали второй парой наручников к сиденью и так с подвешенными руками и мешком на голове мы двигались 10 часов. Это выглядело как похищение из какого-то мексиканского фильма», — сказал он.

Юрист пояснил, что был помещен ранее в спецприемник на трое суток, так как якобы отказался предъявить паспорт сотрудникам полиции.

Юрист ФБК* Владлен Лось был задержан перед несогласованными акциями 23 января. Видео опубликовано на Youtube-канале «Штаб Навального». Владлен Лось является гражданином Белоруссии. Он уточнил, что покинул республику и сейчас находится в безопасном месте.