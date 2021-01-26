За последние сутки в России выявлен 18 241 новый случай коронавируса

Из них 10,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 564 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 23 798 человек.

Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве за сутки составило 2 317, это минимум с 30 сентября. Новые 1 510 случаев заражения коронавирусом выявлены за сутки в Санкт-Петербурге, этот минимальный показатель с 10 ноября.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 3 756 931 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 70 482 летальных исхода, выздоровел 3 174 561 человек.