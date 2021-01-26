В США на купюре 20$ появится изображение темнокожей активистки Гарриет Таббмен, которая боролась с рабством

Темнокожая активистка Табмен боролась в XIX веке за социальные реформы в США и выступала против рабства. О готовности разместить ее портрет на купюре в 20$ сообщали ещё 5 лет назад, во время президентства демократа Барака Обамы.

Новые купюры должны были появиться еще в прошлом году. Их выпуск предполагалось приурочить к столетию принятия 19-й поправки к Конституции США, которая дала женщинам право голосовать. Однако в эпоху Дональда Трампа дело застопорилось. И вот 25 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила на брифинге, что министерство финансов вернулось к рассмотрению этого вопроса.

Ранее изображение женщины появлялось на банкнотах США лишь однажды — на Серебряном сертификате номиналом в 1 доллар 1886 года был размещён портрет Марты Вашингтон, супруги первого президента Соединённых Штатов Джорджа Вашингтона.

Ранее в американском Министерстве финансов не исключили, что изменения могут коснуться и дизайна 10-долларовой банкноты.