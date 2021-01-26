Защита Алексея Навального получила копию возражений Химкинской прокуратуры на апелляционную жалобу

Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Алексея Навального Вадим Кобзев.

«Мы подали апелляционную жалобу, вчера мы получили копию возражений из Химкинской прокуратуры. Наши аргументы незыблемы и не разбиваются их аргументами, у них аргументов, по сути, нет», — сказал он.

Кобзев отметил, что накануне адвокаты посещали Алексея Навального в СИЗО.

«Самочувствие у него нормальное. Он находится в полной изоляции, не только физической, но и информационной, о произошедших событиях он практически ничего не знал, видел какой-то сюжет по телевизору, что были какие-то митинги, на которые пришло очень мало людей, больше не знал ничего. Он не слышал крики, когда часть протестующих подошла к «Матросской тишине», — рассказал он.

Адвокат также подчеркнул, что из-за карантинных мер семью Навального не пускают в СИЗО, чтобы увидеться с ним.

Защита ранее Алексея Навального подала жалобу на его заключение под стражу на 30 суток. Политик находится в изоляторе московского СИЗО «Матросская тишина». Его задержали 17 января сразу после возвращения из Берлина.

Химкинский суд провел выездное заседание в отделе полиции, куда оппозиционера доставили из аэропорта. В жалобе защита говорит о незаконности выездного заседания, а также о том, что целью суда было не правосудие, а исключение Алексея Навального из политической жизни.

Задержание и заключение Навального под стражу связано с требованием ФСИН заменить ему условный срок на реальный по делу «Ив Роше».