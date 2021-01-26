Более 150 человек задержаны во время беспорядков в разных городах Нидерландов

Участники массовых акций протестовали против введения комендантского часа.
По сообщениям местных СМИ, вчера вечером для разгона протестующих применялся слезоточивый газ. Ранее власти продлили жёсткие ограничения до 9 февраля.
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Участники массовых акций протестовали против введения комендантского часа.
По сообщениям местных СМИ, вчера вечером для разгона протестующих применялся слезоточивый газ. Ранее власти продлили жёсткие ограничения до 9 февраля.