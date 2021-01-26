Мировые расходы на оборону в 2020 году, не смотря на пандемию коронавируса, выросли почти на 2%

Их общий объем, по подсчетам аналитиков, превысил 1,9 триллионов долларов. Рост продолжается непрерывно с 2014 года. За год общемировые оборонные затраты увеличились на 100 миллиардов.

А по сравнению с 2010-м на 180 миллиардов, говорится в исследовании информационного центра Jane’s. По его данным, наибольший рост продемонстрировали страны Европы — на 5,6%.

Аналитики ожидают, что в этом году из-за последствий пандемии COVID-19 рост немного замедлится во всех регионах, кроме Азиатско-Тихоокеанского, Европы, и Латинской Америки. Однако сокращение в странах, зависящих от экспорта сырьевых товаров, таких как нефть, и будет уравновешено увеличением там, где все еще ожидается устойчивый рост.

Тем не менее, как говорится в докладе, общий рост оборонных расходов упадет до самого низкого уровня с 2013 года — примерно до 1,5 триллионов долларов.

Но самое сильное воздействие пандемии на финансирование, вероятно, произойдет уже в будущем году, когда правительства начнут ограничивать расходы, считают аналитики Janes. По их данным, положительный рост сохранится в основном за счет Азии.

Вместе с тем, по мнению экспертов, впоследствии рост мировых расходов на оборону продолжится и может превысить к 2030 году 2,2 триллиона долларов.