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11:00, 26 января 2021

Николай Патрушев считает, что Алексей Навальный нужен Западу для дестабилизации обстановки в России

фото: t.me/tv360ru
фото: t.me/tv360ru

По мнению Патрушева, «западу нужен этот «деятель» — так он назвал оппозиционного политика, не упоминая его имени — для социальных потрясений, забастовок и новых «майданов».

К чему, по его мнению, это может привести, бывший директор ФСБ попытался объяснить в интервью газете «Аргументы и факты» на примере Киева, который, как он считает, на практике утратил свою самостоятельность.

Комментируя призывы украинских политиков разорвать все отношения с Россией, пока Москва не освободит Навального, Патрушев отметил, что «лица, которые руководят в настоящее время Украиной, сделали эти заявления в ущерб интересам их собственного народа и в соответствии с линией поведения, выработанной за рубежом». В этом, как заметил Патрушев, нет ничего удивительного.

Секретарь Совбеза отметил, что «он, этот «деятель» — так он вновь именовал Навального, неоднократно грубо нарушал российское законодательство, занимаясь мошенничеством в особо крупных размерах». «И как гражданин России за свою противоправную деятельность должен нести ответственность в соответствии с законом», — резюмировал чиновник.

Ранее российский МИД посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран. В Кремле заявили, что не намерены прислушиваться к заявлениям на эту тему из-за рубежа.



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