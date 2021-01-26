В Израиле вступил в действие запрет на пассажирское авиасообщение с зарубежными странами

Международному аэропорту имени Бен Гуриона запрещено принимать любые самолеты, кроме грузовых, пожарных и самолетов для срочной медицинской эвакуации.
2021-01-26T09:40:42+03:00
2021-01-26T09:40:42+03:00
https://echo.msk.ru/news/2779976-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:40, 26 января 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
А.Нарышкин: Для вас нормально, что Прилепин вместе с вами в партии?
С.Миронов: Абсолютно нормально. Более того, я считаю, что в этом плане он молодец.
А.Нарышкин: В плане в каком – что он поехал воевать в Донбасс?
С.Миронов: В плане том, что он с оружием в руках помогал нашим братьям в Донбассе…