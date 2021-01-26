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09:35, 26 января 2021

ВОЗ: Неравноправное распределение вакцин от коронавируса может стоить мировой экономике более $9 триллионов

Почти половина этой суммы, 4,5 триллиона, придется на богатые страны.



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