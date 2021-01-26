По данным университета Джонса Хопкинса, число выявленных заражений коронавирусом в мире приближается к 100 миллионам

Более 2-х миллионов умерли. В первой тройке США, Индия и Бразилия.
2021-01-26T09:33:35+03:00
2021-01-26T09:38:29+03:00
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09:33, 26 января 2021
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А.Нарышкин: Для вас нормально, что Прилепин вместе с вами в партии?
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