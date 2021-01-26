Международная лыжная федерация может дополнительно наказать Александра Большунова

Ранее российская команда была дисквалифицирован по итогам эстафетной гонки в финском Лахти.

Конфликт произошел на финише эстафеты, когда финский лыжник Йони Мяки подрезал Большунова. Тот отмахнулся и ударил соперника палкой. После финиша Александр врезался в группу финских лыжников. За неспортивное поведение своего лидера российская команда была дисквалифицирована и лишена медали.

Член совета Международной лыжной федерации Марти Ууситало считает, что Большунов может быть дополнительно наказан за неспортивное поведение. По его словам, если Финская лыжная ассоциация обратится с письменным запросом в дисциплинарный комитет, расследование будет продолжено.

Большунова могут как оштрафовать, так и отстранить от соревнований. Вопрос должен быть решён ещё до следующего этапа Кубка мира в Швеции, считает чиновник.

Ранее стало известно, что на российского лыжника по итогам инцидента было подано заявление в финскую полицию.

Накануне вечером Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе и сам Большунов публично извинились за произошедшее. Соответствующее заявление появилось на сайте Ассоциации лыжных видов спорта России.