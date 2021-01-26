Дональд Трамп открыл свой офис во Флориде

Ранее Трамп заверил своих сторонников, что продолжил свою политическую деятельность.
Трамп не появлялся на публике со дня инаугурации Джо Байдена 20-го января.
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Ранее Трамп заверил своих сторонников, что продолжил свою политическую деятельность.
Трамп не появлялся на публике со дня инаугурации Джо Байдена 20-го января.
А.Нарышкин: Для вас нормально, что Прилепин вместе с вами в партии?
С.Миронов: Абсолютно нормально. Более того, я считаю, что в этом плане он молодец.
А.Нарышкин: В плане в каком – что он поехал воевать в Донбасс?
С.Миронов: В плане том, что он с оружием в руках помогал нашим братьям в Донбассе…