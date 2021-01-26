Суд рассмотрит иск экс-адвоката полицейского, обвиняемого по делу о незаконном задержании журналиста Ивана Голунова

Он требует вернуть ему адвокатский статус, которого лишился на 2 года за сотрудничество и консультации с ФСБ втайне от своих доверителей.

Алексей Коврижкин настаивает на отмене решения адвокатской палаты, принятого в октябре прошлого года. Материалы находятся у судьи Германа Бугынина, который ранее рассматривал жалобу на лишение статуса адвоката Марка Фейгина и иски к Федеральной палате адвокатов.

Причиной для санкции стало дело о получении в 2018 году взятки следователями по особо важным делам Следственного комитета России Сергеем Дубинским и Андреем Триневым от клиентов Коврижкина. Тогда защитник, проконсультировавшись с ФСБ, передал следователям 5 миллионов рублей, после чего тех арестовали.

Их защита обратилась с жалобой на Коврижкина, утверждая, что он сам спровоцировал дачу взятки и самовольно без ведома клиентов проводил оперативно-разыскные мероприятия. В итоге адвокатская палата усмотрели в его действиях нарушение правил адвокатской этики. Сам Коврижкин утверждает, что согласовал свои действия с подзащитными.

До лишения статуса Коврижкин защищал в суде главного фигуранта по делу Голунова — бывшего замначальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы Игоря Ляховца, которого обвиняли в подбросе наркотиков журналисту.