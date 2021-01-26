Химик Леонид Ринк, называющий себя разработчиком «Новичока» заявил, что намерен выпустить лекарство от коронавируса

Он сказал агентству РИА Новости, что препарат уже протестировали примерно на 700 пожилых пациентах-добровольцах, по его словам, тяжёлых последствий и смертельных исходов не зарегистрировано.

Ранее «Новая газета» писала, что Леонид Ринк давал показания в суде по уголовному дел об убийстве банкира Ивана Кивелиди.

По сведениям издания, следствие считало, что Ринк продал отравляющее вещество преступникам. Газета со ссылкой на экспертов отмечала, что яд относился к той же группе веществ, что и «Новичок».