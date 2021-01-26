Американский телеканал HBO собирается снять сериал по мотивам приключений Гарри Поттера

Как пишет издание Hollywood reporter, телеканал вместе с владеющей франшизой киностудией Warner Bros. ищет сценаристов и обсуждает с ними идеи для нового сериала. Кассовые сборы 8-ми фильмов, снятых по книгам Джоан Роулинг, превысили 7 миллиардов долларов.