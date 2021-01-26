В Лондоне из-за последствий пандемии закрывается паб, который работал с середины XVI века

Как передает агентство «Рейтер», заведение «Ягненок и флаг» в районе Ковент-Гарден закроется 31 января. Владелец заявил, что держать его стало невыгодно. Паб известен тем, что в свое время его посещали знаменитые писатели – Чарльз Диккенс, Томас Харди и Джон Толкиен.