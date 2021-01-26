Президент Черногории Мило Джуканович подписал поправки к резонансному закону о свободе вероисповедания

Они отменили положения документа, согласно которым государство намеревалось изъять собственность у Сербской православной церкви.

Изменения в закон Джуканович подписал со второго раза. В начале года он отправлял поправки черногорскому парламенту на пересмотр, объясняя это сомнениями в наличии кворума. Впрочем, Джуканович и его Демократическая партия социалистов изначально были противниками внесения изменений в документ.

Первоначальная редакция закона, которая была принята еще в конце 2019 года, предусматривала изъятие у Сербской православной церкви свыше 650 святынь, в том числе известного монастыря Острог. Однако против этих мер выступили прихожане церкви, которые на протяжении практически всего прошлого года устраивали акции протеста, даже несмотря на эпидемию коронавируса.

На фоне митингов пропрезидентская Демократическая партия социалистов, почти 30 лет занимавшая большинство в парламенте, была вынуждена уйти в оппозицию, несмотря на формальную победу на выборах в августе и наличие самой крупной фракции. Партия не смогла сформировать большинство. Теперь противники Джукановича называют отмену положений, дискриминирующих Сербскую церковь, «исправлением несправедливости».

Сам Мило Джуканович ранее неоднократно выступал за создание независимой Черногорской церкви по примеру Украины.