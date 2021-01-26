Пенсии по инвалидности предлагается назначать автоматически без обращения за ними граждан

Госдума рассмотрит сегодня соответствующий законопроект в первом чтении.

Документ предусматривает беззаявительный порядок назначения страховых и социальных пенсий по инвалидности, региональных социальных доплат, а также страховых пенсий в случае их увеличения. Предполагается, что Пенсионный фонд будет выносить такие решения автоматически в течение 5 рабочих дней.

Всю информацию для этого ПФР может получить в федеральном реестре. Сейчас человеку с ограниченными возможностями нужно самому написать заявление, собрать необходимые справки и предоставить в Пенсионный фонд. «Новая норма серьезно поможет инвалидам, сократив необходимость бюрократических «проволочек», — пояснил «Российской газете» председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев.

Он также сообщил, что рассматривается возможность сохранения индексации пенсий работающим инвалидам. По его словам, около 40% трудоспособных инвалидов не заинтересованы в работе из-за того, что перестает индексироваться пенсия, отменяются надбавки к ней и некоторые льготы.

Ранее рассмотреть возможность индексации страховых пенсий для граждан с ограниченными возможностями, поручил президент, подчеркнув, что надо включать людей в трудовую деятельность.