Правительство Германии осудило действия властей во время субботних демонстраций в России, однако исключило связь задержания Алексея Навального с газопроводом «Северный поток 2».

Официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что германское правительство осуждает несоразмерно жесткие действия российских органов безопасности и применение силы в отношении мирных демонстрантов. По его словам, российские граждане имеют право выражать свое мнение согласно Конституции, а также принципам ОБСЕ и Европейского совета, в которых состоит Россия.

Представитель кабмина ФРГ заявил, что министры иностранных дел Евросоюза приняли к сведению требование Европарламента о прекращении строительства «Северного потока 2» и проведут консультации о событиях в России. Однако все вступившие в силу санкции не затрагивают строительство газопровода и вынесены против лиц и институтов, которые находятся в прямой связи с ситуацией вокруг Навального. Две эти темы не соприкасаются, подчеркнул Зайберт.

Представитель правительства ФРГ напомнил, что канцлер накануне высказала свое мнение о проекте «Северный поток 2». Ангела Меркель заявила, что принципиальная позиция правительства Германии в этом вопросе не изменилась.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас также потребовал уважения принципов правового государства и немедленного освобождения задержанных во время демонстраций граждан.