Компания AstraZeneca опровергла сообщения о низкой эффективности своей вакцины от коронавируса у пожилых людей

Ранее об этом писали немецкие СМИ. Британско-шведская корпорация отметила, что британский Совместный комитет по вакцинации и иммунизации поддержал получение ее вакцины жителями старшего возраста. Кроме того, по ее данным, анализ крови пожилых участников клинических испытаний выявил сильный иммунный ответ на вакцину, передает агентство «Рейтер».