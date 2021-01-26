Компания AstraZeneca опровергла сообщения о низкой эффективности своей вакцины от коронавируса у пожилых людей

Ранее об этом писали немецкие СМИ. Британско-шведская корпорация отметила, что британский Совместный комитет по вакцинации и иммунизации поддержал получение ее вакцины жителями старшего возраста. Кроме того, по ее данным, анализ крови пожилых участников клинических испытаний выявил сильный иммунный ответ на вакцину, передает агентство «Рейтер».
2021-01-26T05:13:28+03:00
2021-01-26T05:13:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:13, 26 января 2021
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