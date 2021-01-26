Посол России в Праге вызван в МИД Чехии из-за ареста Алексея Навального

Министр иностранных дел страны Томаш Петршичек сказал, что хочет получить объяснения задержания политика и насильственного подавления протестов в России в его поддержку, передает РИА Новости. Чешский министр отметил, что на вчерашней встрече глав МИД ЕС перевесило стремление добиваться моментального освобождения Алексея Навального прямо в Москве. В столицу России на следующей неделе приедет глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Глава МИДа Чехии добавил, что если переговоры в Москве не будут успешными, то в Евросоюзе вернутся к обсуждению возможных санкций.