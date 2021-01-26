Маргарита Юдина, которую силовик ударил ногой в живот, заявила, что намерена узнать, кто на нее напал

54-летняя жительница Петербурга сказала «Новой газете», что для этого обратится в Следственный комитет. Видео инцидента во время несогласованной субботней акции в поддержку Алексея Навального вызвало резонанс в соцсетях. Юдина от удара в живот упала и ударилась головой об асфальт. Она получила закрытую черепно-мозговую травму. В больнице к ней пришел с цветами некий полицейский, извинился и сказал, что у него якобы запотело забрало шлема, хотя на видео оно было поднято.