Маргарита Юдина, которую силовик ударил ногой в живот, заявила, что намерена узнать, кто на нее напал

54-летняя жительница Петербурга сказала «Новой газете», что для этого обратится в Следственный комитет. Видео инцидента во время несогласованной субботней акции в поддержку Алексея Навального вызвало резонанс в соцсетях. Юдина от удара в живот упала и ударилась головой об асфальт. Она получила закрытую черепно-мозговую травму. В больнице к ней пришел с цветами некий полицейский, извинился и сказал, что у него якобы запотело забрало шлема, хотя на видео оно было поднято.
2021-01-26T05:08:26+03:00
2021-01-26T05:08:26+03:00
https://echo.msk.ru/news/2779896-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:08, 26 января 2021
Загрузка комментариев...