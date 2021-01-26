Власти России сняли ограничения на въезд для граждан Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара

Россияне, в свою очередь, также могут улететь в любую из этих стран. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства. Как передает «Интерфакс», ранее решение возобновить авиасообщение с четырьмя государствами было принято оперативным штабом по борьбе с коронавирусом.