Власти России сняли ограничения на въезд для граждан Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара

Россияне, в свою очередь, также могут улететь в любую из этих стран. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства. Как передает «Интерфакс», ранее решение возобновить авиасообщение с четырьмя государствами было принято оперативным штабом по борьбе с коронавирусом.
2021-01-26T04:28:57+03:00
2021-01-26T04:28:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:28, 26 января 2021
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