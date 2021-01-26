В Израиле с этого дня вступил в силу запрет на пассажирское авиасообщение с другими странами

Его действие продлится до конца недели, передает издание РБК. Запрет распространяется и на полеты частных израильских самолетов. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил, что страна будет герметично запечатана, чтобы предотвратить появление мутаций коронавируса и обеспечить быструю вакцинацию. Глава правительства Израиля отметил, что еще нигде не шли на такие меры.
2021-01-26T04:25:15+03:00
2021-01-26T04:25:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:25, 26 января 2021
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