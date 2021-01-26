В Израиле с этого дня вступил в силу запрет на пассажирское авиасообщение с другими странами

Его действие продлится до конца недели, передает издание РБК. Запрет распространяется и на полеты частных израильских самолетов. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил, что страна будет герметично запечатана, чтобы предотвратить появление мутаций коронавируса и обеспечить быструю вакцинацию. Глава правительства Израиля отметил, что еще нигде не шли на такие меры.