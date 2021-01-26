Джо Байден выразил сомнение, что Дональд Трамп будет осужден в рамках процесса импичмента

Президент США сказал телеканалу CNN, что он не думает, что демократов в этом вопросе поддержат 17 сенаторов-республиканцев. Это необходимое количество, чтобы Трамп был признан виновным. Бывшего президента обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Это связано с беспорядками 6 января, когда сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы помешать ему утвердить победу на выборах Джо Байдена. Резолюция об импичменте сегодня была передана в Сенат. Судебный процесс начнется 8 февраля. В роли обвинителей будут выступать члены Палаты представителей, а сенаторы – в качестве присяжных.