Художник-акционист Павел Крисевич арестован на 14 суток после акции в центре Москвы с колючей проволокой

Пресненский суд Москвы счел его виновным в неповиновении полиции. В воскресенье Крисевич провел акцию под названием «Сфера души русского человека» — он был внутри шара из колючей проволоки и кричал «Долой полицейское государство». В ноябре он устроил перфоманс у здания ФСЮ на Лубянке в образе распятого Христа, которого сжигают на костре из томов уголовных дел политзаключенных. После этого его отчислили из РУДН.
2021-01-26T04:22:41+03:00
2021-01-26T04:22:41+03:00
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04:22, 26 января 2021
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