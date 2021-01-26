Художник-акционист Павел Крисевич арестован на 14 суток после акции в центре Москвы с колючей проволокой

Пресненский суд Москвы счел его виновным в неповиновении полиции. В воскресенье Крисевич провел акцию под названием «Сфера души русского человека» — он был внутри шара из колючей проволоки и кричал «Долой полицейское государство». В ноябре он устроил перфоманс у здания ФСЮ на Лубянке в образе распятого Христа, которого сжигают на костре из томов уголовных дел политзаключенных. После этого его отчислили из РУДН.