Владимир Путин порекомендовал запретить отождествление ролей СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне

Как сообщили в Кремле, такое поручение Госдуме дал президент по итогам заседания Совета по культуре и искусству. О каком именно отождествлении идет речь, не поясняется. Ответственным за выполнение поручения до 1 июля назначен спикер Госдумы Вячеслав Володин.