Владимир Путин порекомендовал запретить отождествление ролей СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне

Как сообщили в Кремле, такое поручение Госдуме дал президент по итогам заседания Совета по культуре и искусству. О каком именно отождествлении идет речь, не поясняется. Ответственным за выполнение поручения до 1 июля назначен спикер Госдумы Вячеслав Володин.
2021-01-26T04:22:21+03:00
2021-01-26T04:22:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:22, 26 января 2021
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