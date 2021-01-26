Власти Дании собираются выплатить заводчикам убитых из-за коронавируса норок до 3 миллиардов долларов

Как заявили в министерстве финансов, соглашение, одобренное парламентом, предусматривает справедливую и разумную компенсацию, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. В ноябре правительство страны решило убить 17 миллионов норок из-за опасения, что люди от них заразятся мутировавшим коронавирусом. Дания ранее была мировым лидером в области разведения норок. Теперь эксперты ожидают, что отрасль в стране практически прекратит существование.