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03:37, 26 января 2021

Власти Дании собираются выплатить заводчикам убитых из-за коронавируса норок до 3 миллиардов долларов

Как заявили в министерстве финансов, соглашение, одобренное парламентом, предусматривает справедливую и разумную компенсацию, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. В ноябре правительство страны решило убить 17 миллионов норок из-за опасения, что люди от них заразятся мутировавшим коронавирусом. Дания ранее была мировым лидером в области разведения норок. Теперь эксперты ожидают, что отрасль в стране практически прекратит существование.



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