Сенат США утвердил кандидатуру Джанет Йеллен на пост министра финансов

Она станет первой женщиной в этой должности. Ранее 74-летняя Йеллен возглавляла Федеральную резервную систему, которая в США выполняет функции Центробанка.
2021-01-26T03:37:09+03:00
2021-01-26T03:37:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:37, 26 января 2021
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