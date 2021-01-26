Около 5 тысяч бойцов Нацгвардии останутся в Вашингтоне до окончания процесса импичмента в отношении Трампа

Это сообщил исполняющий обязанности министра сухопутных сил США Джон Уитли. В начале января сторонники на тот момент действующего президента Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы помешать ему утвердить победу на выборах Джо Байдена. В результате беспорядков погибли пять человек. Дональда Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу.