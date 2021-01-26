Детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что несовершеннолетних на несогласованных акциях было сравнительно немного

Уполномоченный по правам ребенка отметила, что перед протестами было агрессивное информирование подростков в интернете, передает ТАСС. В субботу, когда в разных городах России проходили акции в поддержку Алексея Навального, Кузнецова сообщила, что были задержаны около 300 несовершеннолетних, самому младшему из которых 9 лет.