Детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что несовершеннолетних на несогласованных акциях было сравнительно немного

Уполномоченный по правам ребенка отметила, что перед протестами было агрессивное информирование подростков в интернете, передает ТАСС. В субботу, когда в разных городах России проходили акции в поддержку Алексея Навального, Кузнецова сообщила, что были задержаны около 300 несовершеннолетних, самому младшему из которых 9 лет.
2021-01-26T03:36:29+03:00
2021-01-26T03:36:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:36, 26 января 2021
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