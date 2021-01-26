Белый дом призвал освободить Алексея Навального и всех задержанных на протестах в его поддержку

Об этом заявила накануне пресс-секретарь администрации США Джен Псаки. Она не исключила, что Джо Байден может принять меры против России, по ее словам, президент США «рассматривает все возможные варианты». Алексей Навальный был задержан 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он лечился от отравления в России. Позднее он был арестован на 30 суток. В субботу на массовых несогласованных протестах в поддержку политика были задержаны, по данным портала «ОВД-Инфо», 3770 человек.