Хоккеист «Спартака» Павел Медведев из-за травмы во время матча доставлен в институт Склифосовского.

Травма очень серьезная, сказал поздно вечером главный тренер красно-белых Олег Знарок. В первом периоде защитник «Торпедо» Брэди Остин толкнул Медведева на борт. За это хоккеист нижегородского клуба был удален до конца игры. Матч Континентальной хоккейной лиги завершился со счетом 3:2 в пользу «Спартака».