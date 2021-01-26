Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко выписан из московской больницы после заражения коронавирусом

Это подтвердили РИА Новости в медучреждении. 44-летний многократный чемпион мира был госпитализирован на прошлой неделе, как передает ТАСС, с двусторонней пневмонией.
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А.Нарышкин: Для вас нормально, что Прилепин вместе с вами в партии?
С.Миронов: Абсолютно нормально. Более того, я считаю, что в этом плане он молодец.
А.Нарышкин: В плане в каком – что он поехал воевать в Донбасс?
С.Миронов: В плане том, что он с оружием в руках помогал нашим братьям в Донбассе…
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