Президент США Джо Байден заявил, что число жертв коронавируса в стране может превысить 600 тысяч человек

По его словам, это прогнозируемое общее количество умерших прежде, чем ситуация начнет кардинально улучшаться. Байден подчеркнул, что ношение масок в период до конца апреля, по оценкам экспертов, поможет спасти 50 тысяч жизней. Американский лидер также отметил, что весной каждый желающий сможет сделать прививку от коронавируса.

