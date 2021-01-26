По его словам, это прогнозируемое общее количество умерших прежде, чем ситуация начнет кардинально улучшаться. Байден подчеркнул, что ношение масок в период до конца апреля, по оценкам экспертов, поможет спасти 50 тысяч жизней. Американский лидер также отметил, что весной каждый желающий сможет сделать прививку от коронавируса.
Президент США Джо Байден заявил, что число жертв коронавируса в стране может превысить 600 тысяч человек
По его словам, это прогнозируемое общее количество умерших прежде, чем ситуация начнет кардинально улучшаться. Байден подчеркнул, что ношение масок в период до конца апреля, по оценкам экспертов, поможет спасти 50 тысяч жизней. Американский лидер также отметил, что весной каждый желающий сможет сделать прививку от коронавируса.