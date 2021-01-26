Маргарита Юдина, которую силовик ударил в живот, заявила, что намерена обратиться в Следственный комитет

54-летняя жительница Петербурга сказала «Новой газете», что не простила полицейского и хочет узнать, кто на нее напал, чтобы представитель власти понес наказание за свои действия. Неопознанный сотрудник силовых структур во время несогласованной акции 23 января в поддержку арестованного Алексея Навального со всей силы ударил ногой женщину в живот. От удара Маргарита Юдина упала на асфальт и ударилась головой, и затем была доставлена в реанимацию. На следующий день ее выписали. Видео инцидента широко разошлось в соцсетях. К больницу к пострадавшей приходил некий полицейский с цветами и извинился за произошедшее.