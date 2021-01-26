Организация кинематографистов «КиноСоюз» призвала освободить Алексея Навального и членов его съемочной группы

В ее заявлении политик назван автором фильмов, которые посмотрели большее число зрителей, чем любой отечественный блокбастер. Авторы обращения считают, что попытка покарать Алексея Навального и его коллег за их деятельность — тяжкое преступление против свободы, а также требуют последовательного и непредвзятого расследования покушения на его жизнь.

Среди подписавших обращение – председатель «КиноСоюза», режиссер Алексей Попогребский, режиссеры Виталий Манский, Андрей Прошкин, Борис Хлебников и многие другие.

Последний фильм-расследование Алексея Навального «Дворец Путина» посмотрели на портале Youtube меньше чем за неделю 89 миллионов человек. Президент Владимир Путин сказал накануне, что не видел его, но листал видеоподборки, которые ему принесли помощники. Путин заявил, что дворец под Геленджиком ему не принадлежит. В своем видео Навальный говорит, что здание стоимостью 100 миллиардов рублей записано на третьих лиц, но его охраняют сотрудники ФСО, и над ним установлена бесполетная зона.