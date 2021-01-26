Адвокат Люка Бессона сообщил, что французский кинорежиссер получил статус свидетеля по делу об изнасиловании

Защитник Тьерри Марамбер отметил, что Бессон был допрошен следственным судьей. В мае 2018 года в полицию Парижа обратилась 28-летняя актриса Сэнд Ван Рой. Она утверждала, что 60-летний Бессон подсыпал ей наркотики в чай, от которых она потеряла сознание, и изнасиловал ее в номере отеля. Сам Бессон все обвинения категорически отрицает.