Информагентство ссылается на фармацевтическую компанию Uniao Quimica, которая является партнером Российского фонда прямых инвестиций. В компании отметили, что речь идет о производстве вакцины от коронавируса в Бразилии, а также о ее поставках из России.
На днях агентство «Интерфакс» приводило слова вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что на данный момент в регионы России направлено два миллиона доз вакцины.
Бразилия до конца года, как передает ТАСС, может получить до 150 миллионов доз российской вакцины «Спутник»
Информагентство ссылается на фармацевтическую компанию Uniao Quimica, которая является партнером Российского фонда прямых инвестиций. В компании отметили, что речь идет о производстве вакцины от коронавируса в Бразилии, а также о ее поставках из России.