Бразилия до конца года, как передает ТАСС, может получить до 150 миллионов доз российской вакцины «Спутник»

Информагентство ссылается на фармацевтическую компанию Uniao Quimica, которая является партнером Российского фонда прямых инвестиций. В компании отметили, что речь идет о производстве вакцины от коронавируса в Бразилии, а также о ее поставках из России.

На днях агентство «Интерфакс» приводило слова вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что на данный момент в регионы России направлено два миллиона доз вакцины.