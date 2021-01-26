Владимир Путин, как сообщили в Кремле, сегодня примет участие в церемонии открытия транспортной развязки

Это пересечении трассы М-10 «Москва-Петербург» и улицы Репина в подмосковных Химках, передает ТАСС. Агентство напоминает, что в апреле 2019 года президент поручил построить эту развязку, а через полгода на встрече с губернатором региона призвал ускорить реализацию проекта.