Глава столичного штаба Алексея Навального Николай Ляскин арестован на 7 суток

Зюзинский районный суд Москвы счел его виновным в повторном нарушении правил проведения митинга, передает ТАСС. Это связано с несогласованными акциями 23 января в поддержку арестованного Алексея Навального. По данным портала «ОВД-Инфо», было задержано по всей России 3770 человек, из них в Москве – 1481.